«Большая сделка» Трампа и Путина: Что ждет Украину и Донбасс в 2020 году

В 2020 году в рамках «большой сделки» между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным по Украине мы можем увидеть финальную часть реализации Минских соглашений. Такое мнение высказал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

«Я думаю, мы будем видеть уже финальную реализацию положений "большой сделки" Трампа и Путина, которые касаются Украины, потому что договоренности были достигнуты в 2017 году. Мы видим, что они планомерно сторонами выполняются, но 2020 год – это год выборов в США», – сказал он.

«В рамках "большой сделки" Украина полностью отходит под влияние России… Сфера влияния может быть кулуарная, может быть публичная, но в целом я рассматриваю сферу влияния, это когда страна, которая находится в сфере влияния геополитического игрока, в данном случае – России, выполняет какие-то ключевые вещи, которые этому геополитическому игроку надо. Одну нужную вещь мы уже увидели – это согласование выгодного Москве транзитного газового контракта, причем выгодного Москве на всех условиях России», – продолжил Корнейчук.

По его мнению, вторая ключевая вещь, которая нужна России, и которая, скорей всего, будет выполнена, это выполнение Минских соглашений. «Финальная точка – проведение местных выборов на Донбассе. Почему это надо завершить в 2020 году, пока остается президент Трамп? Потому что все уже согласовано между Трампом и Путиным, и если к власти придет президент-демократ, это будет опять начало новых торгов, неких договоренностей, и не факт, что если будет новый президент-демократ, он не скажет: "Нас вот что-то в Минских соглашениях не устраивает"», – пояснил аналитик.

«Пока в США есть администрация республиканцев, которая четко говорит о том, что есть Минские соглашения – их надо выполнять, пока Трамп на встрече с Зеленским говорит: "Ну, вы там с Путиным вместе решите напрямую все вопросы, а США это всячески поддержит". Поэтому пока такая максимально благоприятная ситуация для Москвы, соответственно, РФ надо поставить точку в Минских соглашениях, потому что после 2020 года может начаться неопределенность», – добавил Корнейчук.

До встречи в Нормандском формате, которая прошла 9 декабря в Париже, эксперт утверждал, что президент РФ Владимир Путин в рамках «большой сделки» с Америкой спешит реализовать Минские соглашения до президентских выборов в США.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV