Еленовка – на Донецк машин 300: Ситуация в пунктах пропуска днем 25 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 25 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алена: «13:19. Горловку проехали за 4 часа в сторону Украины. Сейчас машин еще меньше. На Майорске была очередь, простояли чуть больше часа».

Олька: «13:11. Час назад было человек 15 [пеших из ДНР на Бахмут], прошли быстро»;

Александр: «13:33. Со стороны Горловки в Украину машин около 10 основной и около 7 льготной (перед полицией)».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Марина: «10:32. [На Марьинке и Каргиле в сторону Донецка]. Впереди машин 15, сзади 4 машины, льготку еще не видно, за 10 минут была протяжка на 3-4 машины, это Марьинка»;

Мария: «11:25. Каргил – Александровский КПП. В 5:10 заняла очередь в авто обычную очередь. На данный момент в первой пятерке перед шлагбаумом. Только что перед нами зашла партия авто. Минут через 30 заедем и мы, пеших человек 15 – те, которых только что автобус привез. Как-то так. 13:41. Стоим на Каргиле перед блоками 15-е, сзади машин 25-30»;

Алекс: «11:53. Каргил в Украину. Движение есть. В два ряда. С каждого запускают одинаково льготу и основную. Каждые 15 минут продвигаемся на 4-5 машин»;

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:35. Новотроицк на Украину – очередь от блоков, где раньше талоны выдавали. Пеших около 400»

«Driver»: «10:44. Новотроицк в Донецк – КПП полное машин и перед до середины моста. Пеших тьма»;

Иван: «10:48. Еленовка в Украину. Стал в очередь в 9:10. Сейчас стою перед Новотроицком»;

Максим: «10:50. Еленовка на въезд – до сигаретного ларька»;

Евгения: «10:58. Еленовка в Украину пусто. Сразу за талончиком идти»;

George: «12:29. На Еленовке в Донецк до нуля»;

Alex: «12:36. Еленовка в Украину – сразу на талоны»;

Татьяна: «12:58. Еленовка, на Донецк машин 300. Еленовка, пост ДНР в Украину – очереди нет. Максимум 20 машин»;

Jujik Matik: «14:14. В сторону Донецка на Еленовке очередь машин 50, не доезжая Докучаевского моста, короче, много, около 300».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: «14:16. По Гнутово – в Мариуполь очереди нет».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.