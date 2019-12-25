Мошенники оформили кредит на жительницу Донетчины

Мошенники незаконно завладели личными данными жительницы Соледара (Донецкая обл.) и оформили кредит на ее имя. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает отдел коммуникации Бахмутского отдела полиции.

Так, 45-летняя женщина обратилась к правоохранителям и рассказала, что неизвестные лица оформили кредит на ее имя общей суммой 7 тыс. грн. «По словам потерпевшей, раньше она не оформляла кредиты в электронных банках, но недавно ей стали звонить представители банка и требовать возврата кредита. Сама женщина утверждает, что кредиты не оформляла, однако вспомнила, что недавно ее телефонная сим-карта неожиданно была заблокирована и, возможно, именно в это время мошенники воспользовались логином и паролем от ее электронного "кошелька"», – говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают личности мошенников. Открыто уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. «Злоумышленникам, которые воспользовались личной информацией потерпевшей и совершили в отношении ее мошеннические действия, грозит до 3-х лет ограничения свободы», – уточняется в сообщении.