Разрушенные войной: Глава Донетчины озвучил, сколько восстановлено домов

С начала вооруженного конфликта в Донецкой области на подконтрольных украинской власти территориях разрушено и повреждено 13 тыс. 167 жилых домов всех форм собственности. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко во время заседания 24 декабря Совета развития регионов и громад под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Он уточнил, что из них 1 056 – коммунальной формы собственности, 34 жилищно-строительных кооператива, 53 объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), 12 034 – частной формы собственности.

По данным главы области, по состоянию на 19 декабря 2019 года восстановлено 7 тыс. 613 жилых домов на сумму 214,1 млн грн. Из них 776 домов коммунальной формы собственности на 77,7 млн грн, 24 жилищно-строительных кооператива, 45 ОСМД.

При этом Кириленко отметил, что вопрос денежной компенсации за жилье, разрушенное или поврежденное во время вооруженного конфликта, не решен на законодательном уровне. «Так, зарегистрированы проекты законов о возмещении ущерба причиненного гражданам террористическим актом и вследствие проведения АТО, о возмещении убытков причиненных жилью населения во время проведения АТО. В этом году принято постановление Кабмина, где предусмотрена денежная компенсация только лицам, жилые дома, квартиры которых разрушены только вследствие чрезвычайной ситуации военного характера. ДонОГА за счет средств областного бюджета возмещает восстановление разрушенного и поврежденного жилья, в том числе там, где это непосредственно касается линии разграничения, предоставление строительных материалов лицам, которые дали свое согласие проживать в этих домах непосредственно на линии разграничения», – сказал Павел Кириленко.

Напомним, в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта. В Донецкой области в результате боевых действий было разрушено более 13 тыс. частных домов и квартир, владельцы которых претендуют на компенсацию от государства.

Как сообщалось ранее, правительство Украины приняло решение о выплате денежной компенсации за разрушенное в ходе военных действий на Донбассе частное жилье. Компенсация будет выдаваться из госбюджета, но данные средства будут включены для возмещения в консолидированную претензию Украины к России как стране-агрессору. Также сообщалось, что в Украине на следующий 2020 год заложено 40 млн грн бюджетных средств на программу по возмещению ущерба за разрушенное вооруженным конфликтом жилье на Донбассе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Офиса президента Украины