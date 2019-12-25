В «ЛНР» в пожаре погибла одинокая женщина

В неподконтрольной украинским властям Брянке (Луганская обл.) во вторник, 24 декабря, в результате пожара погибла одинокая женщина. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

Отмечается, что ЧП произошло около 18:00 на ул. Фурманова, где горели сараи. «Наблюдалось открытое горение деревянных построек и прилегающего к ним забора. Соседи сообщили, что в строении может находиться одинокая женщина. Пожар был локализован в считанные минуты. В сарае было обнаружено сильно поврежденное огнем тело», – говорится в сообщении.

«Пожар был ликвидирован в 21:08 (по мск, – ред.). Огнем уничтожены 3 сарая на пл. 32 кв. м, забор 10 м. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Со слов соседей, погибшая не имела своего жилья, проживала одна в брошенном сарае. Пагубных привычек у нее не было. Личность устанавливается», – заявили в «МЧС ЛНР».