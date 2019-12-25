В Украине самый высокий уровень безработицы наблюдался в Луганской и Донецкой областях, – министр

Несмотря на позитивные сдвиги в экономике, уровень безработицы в Украине остается на высоком уровне – 8,8% в 2018 году. Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Луганской (15,1%) и Донецкой (14%) областях. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, также высокий уровень безработицы наблюдался в Кировоградской (11,6%), Волынской (11,4%) и Полтавской (11,2%) областях. Наибольший спрос работодателей на работников наблюдается в перерабатывающей промышленности (19,8% общего количества вакансий), оптовой и розничной торговли (16,1%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (10,4%) и транспорте (9%).

«Кризисные процессы в национальной экономике в 2014 и 2015 годах, вызванные временной оккупацией части территории Украины вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации, привели к падению экономики и свертывания производства, что обусловило появление негативных тенденций на рынке труда, в частности рост количества безработного населения», – написал Милованов.

По его данным, всего за период с 2014 по 2015 год количество экономически активного и занятого населения Украины в возрасте 15-70 лет резко уменьшилось: экономически активного населения – с 19,9 млн человек в 2014 году до 18,1 млн человек в 2015 году (на 1,8 млн человек); занятого населения – с 18,1 млн человек до 16,4 млн человек (на 1,7 человек).

С 2015 по 2017 год количество экономически активного и занятого населения продолжало уменьшаться замедленными темпами и достигло в 2017 году 17,9 и 16,2 млн человек соответственно.

В то же время, добавил министр, в 2015-2017 годах количество безработного населения в возрасте 15-70 лет, по методологии Международной организации труда, составила 1,7 млн человек, уровень безработицы вырос с 9,1% в 2015 году до 9,5% в 2017 году.

«В 2016 и 2017 годах ситуация в Украине стабилизировалась, национальная экономика начала демонстрировать стабильный рост, что положительно повлияло на сферу занятости населения и рынок труда, однако уровня 2014 года не удалось достичь», – отметил Милованов.

Министр рассказал, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом среднемесячная численность экономически активного населения в возрасте 15-70 лет выросла на 85,1 тыс. человек и составила 17,9 млн человек. Уровень экономической активности населения Украины в возрасте 15-70 лет вырос с 62 до 62,6% населения соответствующего возраста. Количество занятого населения Украины в возрасте 15-70 лет выросло на 204,5 тыс. человек и достигло 16,4 млн человек. Уровень занятости населения Украины в возрасте 15-70 лет вырос с 56,1 до 57,1% населения соответствующего возраста. Количество безработного населения, по методологии Международной организации труда, в возрасте 15-70 лет уменьшилось на 119,4 тыс. человек до 1,6 млн человек. Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет снизился с 9,5 до 8,8% экономически активного населения соответствующего возраста.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области число безработных в январе-сентябре 2019 года, согласно методологии Международной организации труда, составило 116,8 тыс. человек. Среднемесячное количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости области, за этот период составило 10,8 тыс. человек.