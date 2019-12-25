ДТП на Донетчине: Микроавтобус насмерть сбил велосипедиста (Фото)

На Донетчине вблизи пгт Цукурино во вторник, 24 декабря, 36-летний водитель микроавтобуса насмерть сбил велосипедиста. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Установлено, что водитель автомобиля "Рено", двигаясь по трассе Селидово – Горняк – Максимильяновка, совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. Полученные в результате аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью», – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Национальной полиции в Донецкой области

«По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия», – сообщили в полиции.