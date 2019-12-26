Запад не заинтересован в решении конфликта на Донбассе, – эксперт

Украинские власти идут на небольшие компромиссы с Россией по Донбассу, но РФ постоянно выдвигает все новые и новые условия, и для Запада это приемлемо. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«На уровне уступок, на которые идет наша власть, неготовности держать какую-то линию и говорить, что мы ее не переходим, что мы отказываемся от любого диалога, если это не сделано, а мы соглашаемся на подобную логику. При том, что Запад заинтересован в такой политике», – отметил он.

«Западу важен процесс переговоров, даже не сам конечный результат, а уступки. Снижение интенсивности – это неплохой результат всей этой работы. "Научитесь с этим жить", – говорят европейцы. Мы можем научиться жить в условиях войны – это лучший вывод и лучший выход из этой ситуации, а не жить в условиях ползучей капитуляции», – подчеркнул Кулик.

Эксперт также считает, что турбулентность стран Запада не позволяет Украине сформировать качественную линию обороны по отношению к российской агрессии и продвинуться в вопросе мира на Донбассе, из-за этого у России есть реальные шансы добиться снятия санкций от Европейского Союза.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV