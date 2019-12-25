Стало известно, сколько участников АТО зарегистрировались на Донетчине

В Донецкой области зарегистрировались почти 15 тысяч участников Антитеррористической операции (АТО). Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ДонОВГА) Павел Кириленко во время заседания 24 декабря Совета развития регионов и громад под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«В органах социальной защиты населения на подконтрольной украинской власти территории области зарегистрировались 14 тыс. 817 участников АТО. На квартирном учете в исполнительных органах местных советов состоят 30 лиц с инвалидностью вследствие войны по результатам непосредственно участия в боевых действиях», – сказал он.

Глава области добавил, что из общего количества участников боевых действий (УБД), состоящих на квартирном учете по месту регистрации, 757 из них являются ВПЛ, в том числе 7 человек с инвалидностью вследствие войны.

Также Кириленко сообщил, что на сегодня потребность в предоставлении денежной компенсации указанным лицам из государственного бюджета составляет 673,4 млн грн. «За 2 года компенсация из госбюджета предоставлена только 6 лицам на сумму 6,7 млн грн», – уточнил председатель ДонОВГА.

Напомним, что 4 декабря Верховной Радой Украины во втором чтении был принят законопроект № 2045-1 о предоставлении добровольцам статуса УБД. За это после внесения правок и консультаций в парламенте проголосовали 329 народных депутатов.

Как сообщалось ранее, более 300 тыс. человек в Украине получили статус УБД на Донбассе, из них только 160 человек – это добровольцы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Офиса президента Украины