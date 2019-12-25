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В «ДНР» продолжают препятствовать работе патрулей СММ ОБСЕ

25.12.19 23:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Украинская сторона СЦКК информирует об очередных ограничениях свободы передвижения патрулей СММ ОБСЕ со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В ежедневном отчете от 24 декабря 2019 года СММ ОБСЕ информирует о 6 случаях отказа и 1 случае задержки патрулей Миссии в доступе к неподконтрольных правительству Украины территорий», – говорится в сообщении.

Так, представители НВФ «ДНР» отказали патрулям СММ ОБСЕ в проезде на неподконтрольную украинским властям территорию на юге Донецкой области в населенных пунктах Раздольное, Петровское, Приморское, Безыменное, Новоазовска и Заиченко.

«На блокпосту западнее населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) представители вооруженных формирований снова задержали патруль Миссии на 17 минут», – сообщили в штабе ООС.

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