Спилили 12 елок: На Луганщине выявили «черных лесорубов» (Фото)

На Луганщине за минувшие сутки сотрудники полиции в 4-х районах области обнаружили 7-х местных жителей, которые незаконно спилили 12 хвойных деревьев. Об этом сегодня, 25 декабря, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в лесном массиве возле с. Лантратовка Троицкого района участковый офицер местного отдела полиции обнаружил 47-летнюю женщину, которая незаконно спилила деревья сосны.

«В г. Счастье бойцы батальона "Луганск-1" обнаружили 29-летнего мужчину, который в лесополосе возле города незаконно срубил 3 елки, и 34-летнюю местную жительницу, которая незаконно срубила 1 елку», – говорится в сообщении.

Кроме того, в Новопсковский отдел полиции лесничий «Старобельского лесоохотничьего хозяйства» сообщил о том, что в с. Хворостяное он обнаружил двух женщин, которые уничтожали деревья. «На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы, установившие, что женщины совершили вырубку 6 хвойных деревьев», – отметила Погукай.

«Данные факты зарегистрированы. Материалы будут переданы в лесоохотничьи хозяйства для составления протокола об административном нарушении по ст. 65 КУоАП "Незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка"», – сообщила она.

Пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области также добавила, что еще один факт незаконной вырубки елки выявили на окраине пгт Белокуракино, а в участковые Новопсковского отдела полиции обнаружили местного жителя, который совершил незаконную вырубку новогодней елки в урочище «Рассадник» пгт Новопсков.

Фото: Facebook / Татьяна Погукай

По данным фактам лесничими составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 65 КУоАП «Незаконная вырубка, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка».