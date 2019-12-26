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Шестой раз: Суд снова восстановил в должности мэра Северодонецка (Документ)

26.12.19 08:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Луганский окружной административный суд во вторник, 24 декабря, восстановил в должности мэра Северодонецка Валентина Казакова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Игорь Слесарев.

По его словам, суд 6-й раз принимает аналогичное решение, однако при этом депутатский корпус Северодонецкого городского совета намерен уже в 7-й раз принять решение об очередном увольнении мэра.

«В течении ближайших дней будет подано заявление на имя прокурора Луганской области о привлечении к уголовной ответственности депутатов городского совета», – заявил Слесарев.

Он также обнародовал копию решения Луганского окружного административного суда, согласно которому суд, признав незаконным решение городского совета от 9 сентября 2019 года о досрочном прекращении полномочий мэра Северодонецка, также постановил выплатить ему денежную компенсацию за вынужденные прогулы в период с 10 сентября по 24 декабря 2019 года в сумме 40 тыс. 455 грн.

Фото: Facebook / Игорь Слесарев
Фото: Facebook / Игорь Слесарев

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