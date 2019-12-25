Несколько лет жизни под огнем: Что увидела польская правозащитница в прифронтовом Крымском (Фото)

В прифронтовом селе Крымское (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) довоенное число жителей сократилось с 1 212 до 543 человек в 2019 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщила польская правозащитница Марта Щепаник после посещения населенного пункта в составе международной мониторинговой миссии.

«Село Крымское в Луганской области расположено всего в нескольких километрах от линии соприкосновения и потенциально включено в будущий район разъединения вооруженных сил войны на Донбассе. Освобожденное от сепаратистского контроля в октябре 2014 года, оно продолжало подвергаться интенсивному обстрелу со стороны "ЛНР" в последующие месяцы», – написала она.

Правозащитница уточнила, что ряд гуманитарных организаций оказывают помощь местному населению, состоящему в основном из пожилых людей. «И их основные потребности, по-видимому, удовлетворяются. По словам местных респондентов, с середины лета 2019 года обстрелы значительно сократились, что может быть связано с предвыборной кампанией и возобновлением политического процесса, направленного на поиск решений конфликта. Местный чиновник сказал нам, что многим жителям села трудно привыкнуть к тому факту, что они больше не слышат обстрела. "Их умы и тела стали зависимыми от этого выброса адреналина, ожидания услышать взрывы и обстрелы, особенно ночью. После нескольких лет жизни под огнем тишина стала чем-то, что заставляет вас чувствовать себя неловко, чем-то, чему вам нужно повторно учиться и заново адаптироваться", – сказал он», – рассказала Марта Щепаник.

Фото: Facebook / Марта Щепаник

Как сообщалось ранее, в Донецкой области участники международной мониторинговой миссии посетили прифронтовой поселок Пески, а также Майорск и КПВВ.