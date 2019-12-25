В «ДНР»: Житель Донецка напал на женщину с ножом

В неподконтрольном украинским властям Донецке задержали 40-летнего местного жителя, который угрожал бывшей сожительнице убийством. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что инцидент произошел в Куйбышевском районе.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый подстерег бывшую возлюбленную в подъезде. Мужчина потребовал возобновить отношения, однако женщина ответила отказом. В ответ на это злоумышленник приставил ей нож к горлу и высказывал угрозы убийства, которые жертва восприняла реально», – говорится в сообщении.

За угрозу убийства задержанному грозит лишение свободы на срок до 2-х лет.