В Мариуполе отчитались о покупке квартир для семей переселенцев

Мариуполь приобрел 16 квартир для семей переселенцев, которых здесь называют «новые мариупольцы». Об этом сегодня, 25 декабря, сообщил заместитель Мариупольского городского головы Михаил Ивченко на своей странице в Facebook.

«Дополнительные средства на их покупку поступили вчера. Для нас стало вызовом закупить жилье в такие сжатые сроки, но наша команда справилась. Мы всегда готовы выполнять амбициозные задачи. Квартиры станут настоящим новогодним подарком людям, которые вместе с нами развивают Мариуполь. Они дают им уверенность в будущем», – написал он.

В пресс-службе Мариупольского городского совета добавили, что в Мариуполе реализуются программы поддержки переселенцев жильем. В городе работает первое в Украине социальное общежитие, два социальных дома на 39 квартир. Ранее за средства государственного и городского бюджетов была приобретена 131 квартира для квалифицированных переселенцев. В этом году уже купили 36 квартир для «новых мариупольцев» по программе 50 на 50 совместно с Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Напомним, вчера, 24 декабря, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца дня Мариуполю нужно срочно приобрести 15 квартир для переселенцев.

Как сообщалось ранее, сегодня казначейство перечислило средства в регионы на приобретение жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а именно 70% субвенции, которую государство направляет местным бюджетам для покупки квартир для временного проживания ВПЛ. Речь идет о программе «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по поддержке территорий, подвергшихся негативного влияния в результате вооруженного конфликта на востоке Украины» по принципу 70% на 30% из государственного и местного бюджетов соответственно. Больше всего квартир будет приобретено в Мариуполе (40 штук).