ВНО-2020: Как зарегистрироваться гражданам из неподконтрольного Донбасса

Граждане, проживающие на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, могут зарегистрироваться для прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО) как на основную, так и на дополнительную сессии. Об этом сообщает общественная приемная Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) в городе Краматорск на своей странице в Facebook.

Так, правозащитники дали пошаговые рекомендации:

1. Ознакомиться с Порядком проведения ВНО и мониторинга качества образования, утвержденным Постановлением Кабинета министров Украины от 25 августа 2004 года № 1095.

2. Выбрать учебные предметы, из которых вы хотите пройти внешнее оценивание. Важно: максимальное количество учебных предметов, по которым можно сдать ВНО – 4.

3. Подготовьте необходимый для регистрации пакет документов, а именно:

копию паспорта (страницы с фотографией, фамилией, именем и отчеством). Правозащитники обращают внимание, что в паспортах нового образца (ID-карта) нет серии документа. При заполнении регистрационной формы поле «серия» оставляйте пустым.

В случае отсутствия паспорта лица, проживающего на временно неподконтрольной территории, могут подать копию свидетельства о рождении или справку из учебного заведения с фотографией (для лиц, которые являются учениками (слушателями, студентами) учреждений общего среднего, профессионального (профессионально-технического), высшего образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют в полном объеме свои полномочия, если названные лица потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить);

две одинаковые фотографии для документов размером 3х4 см с изображением, что соответствует достигнутому возрасту (фотографии должны быть изготовлены на белой или цветной фотобумаге);

регистрационную карточку, которую можно сформировать самостоятельно, воспользовавшись специальным сервисом «Зарегистрироваться», размещенным на сайте Украинского центра оценивания качества образования;

заявление о предоставлении возможности пройти внешнее оценивание по определенному (ым) предмету (ам) во время дополнительной сессии.

4. Сформируйте комплект регистрационных документов и в установленный срок пришлите по электронной почте скан-копии фотографии и регистрационных документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.

Информация о результатах регистрации лиц, которые не могут указать соответствующий почтовый адрес в Украине, будет отправлена на электронный адрес, указанный ими при регистрации. Индивидуальные конверты таких лиц будут хранить в региональном центре, участники ВНО смогут получить их в пунктах внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования или обратившись в региональный центр до начала проведения ВНО.

Подать регистрационные документы для участия в дополнительной сессии ВНО могут лица, которые:

участвовали в антитеррористической операции, но не зарегистрировались для участия в ВНО в основной период регистрации;

проживают на временно неподконтрольной украинской власти территории или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий, или переселились из них и не зарегистрировались в основной период регистрации.

Важно: чтобы зарегистрироваться для прохождения ВНО во время дополнительной сессии, вышеупомянутым лицам в комплект документов необходимо приложить заявление в произвольной форме, подтверждающее право лица для регистрации на ВНО в дополнительный период.

Граждане Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях Украины, и не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографии и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра.

Если лицо не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на его электронный адрес. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения ВНО во время прохождения первого тестирования.

Важно: сообщение о месте и времени проведения дополнительной сессии размещается в виде приглашений-пропусков на информационных страницах участников ВНО не позднее, чем за 5 календарных дней до проведения дополнительной сессии ВНО по определенному учебному предмету.

Ознакомиться с датами проведения ВНО в 2020 году и объявления результатов можно здесь.

Напомним, с 3 по 24 января 2020 года будет проводиться регистрация для участия в пробном ВНО. На Донбассе стоимость одного тестирования для одного участника составит 144 грн.

Как сообщалось ранее, в Украине изменились условия поступления в вузы в 2020 году.