Ляшко – один из самых влиятельных внепарламентских политиков года, – опрос

Согласно опросу группы «Рейтинг»*, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко признан одним из самых влиятельных внепарламентских политиков года.

На первом месте из этой категории политдеятелей – экс-премьер Владимир Гройсман.

Первая десятка политических лидеров по результатам опроса «Рейтига»

«Партия Ляшко не пропускала выборов, в том числе и в ОТГ (объединенных территориальных громадах, – ред.), что, по сути, делает ее наиболее мобильной из внепарламентских. Если традиционно активная ВО "Свобода" часто обходила обострения, ища свое новое место в новой политической архитектонике, то "РП" Ляшко не пропускала ни одного острого вопроса, а личные схватки Ляшко с той же средой выдвиженцев Коломойского с последующими судебными процессами показали, что Ляшко не из тех, кто избегают столкновения», – прокомментировал рейтинг Ляшко на своей странице в Facebook политолог Владимир Цыбулько.

«Земельные вопросы, энергетика, местное самоуправление, национальная безопасность – все это сферы приложения усилий "РП" и самого Ляшко рано или поздно принесут свои дивиденды. Ведь изменение избирательной системы по сути является сигналом для новой мобилизации для партии, и из внепарламентских политсил именно "РП" Ляшко имеет как более высокую мобильность партийной сети, так и набор действенных идеологем для успеха», – считает Цыбулько.

Опрос группой «Рейтинг» проводился 13-17 декабря 2019 года. Опрошено 2500 респондентов старше 18 лет путем личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.