А денег за ноябрь нет: В соцсетях обсуждают повышение зарплат в «ДНР»

В соцсетях обсуждают заявление «главы ДНР» Дениса Пушилина о том, что зарплаты и пенсии якобы будут повышаться каждые полгода, «пока не достигнут высокого уровня». К подобному заявлению местные жители отнеслись с сарказмом и возмущением.

В соцсетях активно обсуждают невыплату зарплат и рост цен в «ДНР»:

Алексей: «От это даааа»;

Надин: «А цены каждые две недели! Увы, это приближенно к реальности!»;

Дмитрий: «А за ноябрь до сих пор не отдали людям деньги!»;

Юлия: «А детские останутся прежними, потому как 1 720 [руб.] это достойная плата»;

Настена: «Ладно повышаться, а платить-то будут?»;

Юрий: «Мы до этого доживем?»;

Андрей: «Повышение будет))) выплаты пока заморозим»;

Наталья: «Да, цены повышать не надо, и зарплат тогда хватать будет! Почему цены никто не контролирует?! Так никакой зарплаты не хватит! Вот, пускай этот потребительский рынок Сталин и контролирует!»;

Вячеслав: «А высокий уровень, это сколько???»;

Андрей: «Может и не врет, он же не сказал на сколько) Увеличат на 10 руб., цены вырастут на 50%, и, конечно, концерт!!!))) Профит) Всем все платится, мы можем многое»;

Владислав: «"Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что зарплаты и пенсии, а в связи с этим и цены на все, будут повышаться каждые полгода, пока не достигнут высокого уровня". Вот теперь все правильно, а то, как обычно, мелкий шрифт никто не читает»;

Вика: «И коммуналка»;

Максим: «Вот бы заявить, до "европейского уровня", тогда бы пришлось всем присоединиться к донецким. Была бы тогда Московия и ДНР вокруг. От Хабары до Ла-Манша. Широка страна моя родная»;

Наталья: «Хотя бы эти зарплаты платили. Через 6 дней Новый год, а зарплаты за ноябрь нет. А зачем нам праздник отмечать?»;

Павел: «Красавчик! Мой любимый кандидат! Повышаться-то будут, а выплачиваться?».

Напомним, «глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что с 1 января 2020 года в «ДНР» повысят оклады бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Предыдущее повышение пенсий в «ДНР» произошло с 1 июля 2019 года.

Как сообщалось ранее, с 1 декабря в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1 638 грн. По состоянию на 1 октября средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.