Донбасс на заставке: Фотограф-переселенец опубликовал свои снимки для смартфонов (Фото)

Необычный подарок к новогодним и рождественским праздникам сделал своим землякам Дмитрий Балховитин. Фотограф-переселенец из Макеевки, ныне живущий в Краматорске, выложил в общий доступ 10 фотографий с красотами Донецкой области. На них можно увидеть степь в сезон цветения ковыля возле Краматорска, покрытую снегом степь возле села Кременевка в Никольском (бывшем Володарском) районе, заповедники «Меловая флора» с меловыми холмами на севере области и «Каменные могилы» с гранитными выходами на юге, и, конечно же, вид на Свято-Успенскую Святогорскую лавру.

«Это 10 фотографий Донеччины для заставки ваших смартфонов 1080х1920рх (Full HD). Пользуйтесь с удовольствием», – написал на своей странице в Facebook фотограф.

Доступ для скачивания фотографий на заставку по ссылке.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Дмитрий анонсировал выпуск календаря со своими фотографиями под названием «Моя улюблена Донеччина».

Балховитин – многократный победитель конкурсов. Недавно его фотография стала лучшей в украинской части крупнейшего международного фотоконкурса памятников культурного наследия для Википедии под названием «Вики любит памятники 2019». На снимке Дмитрий запечатлел Густинский Свято-Троицкий монастырь – женский монастырь Черниговской епархии Украинской православной церкви. Он расположены в селе Густыня, возле речки Удай Прилукского района Черниговской области.