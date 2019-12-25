В «ЛНР» автомобиль сбил женщину-пешехода

В неподконтрольном украинским властям поселке Успенка (Луганская обл.) автомобиль «ВАЗ-210990-20» сбил женщину-пешехода. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Отмечается, что ДТП произошло во вторник, 24 декабря. «На участке автодороги Н-21 в районе дома, расположенного на ул. Мичурина в пос. Успенка, гражданин 1980 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ-210990-20", совершил наезд на пешехода, гражданку 1966 года рождения», – говорится в сообщении.

«В результате ДТП пострадавшая с ушибами и переломом госпитализирована в ЛРКБ. Автомобиль помещен на стоянку временного содержания технических средств УГИБДД МВД ЛНР. Обстоятельства дела выясняются», – заявили в «полиции».