Тендеры на Донетчине за «откат»: СБУ поймала своих сотрудников на вымогательстве (Фото)

Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений СБУ на вымогательстве денег из бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Организаторами противоправной схемы были один из заместителей начальника управления Главного управления СБ Украины в Донецкой и Луганской областях и один из руководителей отделов Управления СБ Украины в Запорожской области. Они, по предварительному сговору с должностными лицами госпредприятия в Донецкой области, требовали средства с коммерсантов за обеспечение победы в тендерах», – говорится в сообщении.

«Для этого во время проверок процедуры государственных закупок злоумышленники искусственно создавали условия для подтверждения или отклонения кандидатур реальных претендентов. "Откат" за обеспечение заключения контракта составлял 15% от суммы договора. Внутренняя безопасность СБУ задокументировала получение части неправомерной выгоды в размере 8500 долл. США. Во время получения второй части взятки в размере 540 тыс. грн, правоохранители задержали фигурантов», – сообщили в СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются обыски по местам проживания, трудоустройства и работы фигурантов.