В «ЛНР» мужчина угрожал убить свою мать

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) мужчина угрожал убить свою мать. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«24 декабря 2019 года следственным отделом Антрацитовского ГРУВД МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийства со стороны гражданина 1986 года рождения в отношении матери, гражданки 1960 года рождения. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес женщине порезы шеи кухонным ножом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан. «Получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».