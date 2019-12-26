RU
Все новости

В «ЛНР» мужчина угрожал убить свою мать

26.12.19 17:31
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) мужчина угрожал убить свою мать. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

«24 декабря 2019 года следственным отделом Антрацитовского ГРУВД МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийства со стороны гражданина 1986 года рождения в отношении матери, гражданки 1960 года рождения. Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанес женщине порезы шеи кухонным ножом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан. «Получены признательные показания. Ведется следствие», – заявили в «полиции».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк