Новые троллейбусы и нехватка кадров: В Бахмуте рассказали о состоянии парка электротранспорта (Фото, видео)

Парк коммунального транспорта Бахмута (до переименования Артемовск, Донецка обл.) пополнился вторым низкопольным троллейбусом «Днипро» Т-203.

Стоимость нового троллейбуса – почти 5,5 млн грн, приобретен за средства местного бюджета. Данный транспорт учитывает требования маломобильных групп населения, энергоэффективен и имеет запас автономного хода в 2 км.

Как рассказал «Донецким новостям» директор КП «Бахмутэлектротранс» Владимир Капарунин, каждый район города хотел, чтобы новый троллейбус курсировал на его маршруте. Окончательную точку поставило местное управление труда. «Так как такие троллейбусы (их сейчас два) рассчитаны, прежде всего, для удобной езды людей с ограниченными возможностями, то они были выведены на те линии, где, по данным управления, проживает наибольшее число представителей данной категории. Ими оказались 2-й и 6-й маршруты городских троллейбусов», – сказал он.

Капарунин сообщил, что на 2020 год запланировано приобретение 10 новых троллейбусов. На это из госбюджета собираются выделить более 69,6 млн грн, а из городского бюджета – 7,7 млн грн. В выделении местных средств директор КП уверен, а что касается государственных средств, которые будут предоставлены в рамках проекта развития регионов (ГФРР), – здесь еще необходимо одобрение центральной власти. Кроме этого, в рамках данного сотрудничества, на балансе предприятия должна появиться аварийная машина на базе МАЗа.

Парк КП «Бахмутэлектротранс» сейчас состоит из одной новой машины, одной моложе 10 лет и 24 более старых троллейбусов. Также две машины сейчас проходят капитальный ремонт, а 5 троллейбусов находятся на консервации.

На предприятии есть определенные сложности с кадрами. «Молодежь сюда работать идет крайне неохотно, поэтому большинство слесарей и электриков троллейбусного управления – люди пенсионного возраста. Более того, из положенных по штату водителей в наличие есть только 2/3 (30 вместо 45)», – сказал Капарунин.

В КП «Бахмутэлектротранс» работают 196 человек, а средняя зарплата водителей троллейбусов – в районе 10 тыс. грн.