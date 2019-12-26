Синоптики рассказали, ждать ли Донетчине снег на Новый год (Видео)

На Донбассе аномально теплая зима, почти весь декабрь – регион без снега. Например, а Мариуполе весь декабрь – то дождь, то туман.

«Снежные декабри были, ну, может, лет 7-8 назад. Помню, что такие хорошие сугробы были, транспорт не ходил. А сейчас санки достаем, в основном, уже в конце зимы», – говорит мариупольчанка Екатерина.

Сейчас спросом пользуются велосипеды, самокаты и скейтборды. Выбор санок хотя и широк, однако из-за теплой погоды их почти не покупают. Продавцы жалуются, что даже в прошлом году санки покупали активнее. «Никто не хочет готовиться к снежной зиме. Если раз в неделю продали – это очень хорошо. Все расстроены, ждут снега, но его нет. В прошлом году было получше с продажами, и снега, наверное, было побольше, чем в этом», – отмечает продавщица Марина.

Синоптики акцентируют, что такая теплая зима – это не аномалия. «После 2000 года в третью декаду декабря было перекрыто много максимумов. То есть после 2000-го как бы декабри потеплели», – комментирует дежурный по Мариуполю синоптик Эльвира Александрова.

Все же, по обещаниям метеорологов, на Новый год снег будет. Однако пролежит он недолго. «С 29-го на 30-е декабря по территории Приазовья ожидается прохождение слабого снега. Можно сказать, кратковременное похолодание. И уже с 3-го января ожидается опять повышение температуры воздуха», – прогнозирует заведующая сектором метеорологических прогнозов Мариупольского гидрометобсерватории Наталья Межерицкая.

Поэтому зимним санки пока нельзя не доставать.

Источник: ТК «Донбасс»