Падение доллара: В Мариуполе рады продавцы жилья, но страдают моряки (Видео)

Доллар теряет позиции. В обменниках Мариуполя за него просят около 23 грн.

Мариуполец Андрей Зуев недавно хотел приобрести доллары и – передумал. «Лучше лишний раз подождать, чтобы потом не жалеть. Сейчас вот доллар взять можно за 23,10 грн. Возьму его, потом бац – упадет еще ниже», – говорит он.

Но пока одни следят за курсом, другие возмущаются – потому что «зеленый» идет вниз, а цены не падают. Горожане говорят, зарплаты на жизнь не хватает. «Если зарплаты перевести в доллары, то это копейки, грубо говоря», – говорит местный житель.

Такому падению валюты не радуются те, кто получает зарплату в долларах. Например, семьи моряков: как только гривна укрепляется – их доходы автоматически уменьшаются.

А вот водителям наоборот выгодно – цены на топливо снизились. Бензин 92-й марки сейчас стоит 26 грн / л, дизельное топливо – по 27 грн. Ездить стало дешевле.

А вот жилье, напротив, набирает в стоимости. За полгода квадратные метры существенно подорожали. Еще два месяца назад «однушка» в Мариуполе стоила 11 тыс. долл. «Сейчас они стартуют от 13 тыс. долл. и выше. Когда доллар падает, людям, у которых есть валюта, нужно каким-то образом ее сохранить. Самый простой способ – вложить в недвижимость. Спрос увеличивается, соответственно, предложения вырастают в цене», – поясняет руководитель отдела недвижимости одного из предприятий Луиза Наливай.

А вот экономисты советуют не вкладывать валюту в спешке, а чуть переждать. Потому что курс еще будет колебаться. «На сегодняшний день на межбанковском рынке наблюдается превышение валюты над гривней. Резкого скачка курса не будет. Рост будет приблизительно в таком же темпе, как было падение», – говорит доктор экономических наук Елена Хаджинова.

По мнению экспертов, курс доллара должен вырасти в конце зимы.

Источник: ТК «Донбасс»