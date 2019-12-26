Донетчина: Провинциальный Угледар планирует стать самым безопасным городом (Видео)

Угледар – провинциальный шахтерский городок Донецкой области – вскоре может стать одним из самых безопасных. Здесь тестируют первую в области муниципальную систему видеонаблюдения. Пока установили два десятка камер в местной школе.

В учебно-воспитательном комплексе «Мечта» за ситуацией по камерам следит дежурная Людмила Голубцова. «Вот сейчас перемена. А на мониторе видны все коридоры, все этажи, столовая. Если нужно посмотреть определенный участок – можно увеличить», – поясняет женщина.

С помощью камер уже смогли поймать местных дебоширов, которые повредили фасад учебного заведения. «Только ремонт сделали. И мы их нашли, родители просмотрели записи – и согласились, что их дети это сделали. И отремонтировали фасад за свой счет», – рассказала директор УВК «Мечта» Ольга Когут.

Усиление общественной безопасности – дело рук местных активистов. По их инициативе возле пешеходных переходов установили современные фонари, а на аварийно-опасных участках дорог – лежачие полицейские. «В связи с событиями, которые происходят в нашей области, самое главное для людей – это ощущения безопасности. Поэтому, чтобы развиваться дальше, надо удовлетворить базовые потребности», – комментирует общественный активист Федор Сорокин.

Чиновники такие начинания поддерживают. Потому что в горбюджете денег на подобные проекты не хватает. Сейчас чиновники совместно с общественными деятелями и при поддержке международных и украинских доноров разрабатывают первую в области муниципальную систему видеонаблюдения.

«Сейчас мы будем проводить работу с предпринимателями – они будут уставлять камеры у себя на магазинах, на зданиях. Это все будет подключаться к одной сети видеонаблюдения. Будем подключать и те села, которые будут присоединяться к нам в рамках децентрализации», – отметил заместитель городского головы Угледара Максим Вербовский.

Отснятое видео автоматически попадать на сервер, который установят в горсовете. Поэтому, в Угледаре вовремя смогут отследить, что и где произошло.

Источник: ТК «Донбасс»