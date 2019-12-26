Бес денег, или Как встретишь Новый год, так его и проведешь…

Неделю назад премьер Алексей Гончарук сообщил о том, что некоторые государственные программы в нынешнем году не будут профинансированы полностью. Причина? А денег… нет.

«Информация о том, что у нас есть определенные недопоступления в госбюджет, это правда. Поэтому, действительно, определенные программы до конца года не будут профинансированы», – заявил он на открытии Офиса противодействия рейдерству 18 декабря.

Дефолта нет, просто воруют…

Эти слова произвели такой мощный эффект, что уже буквально на следующий день глава правительства вынужден был их объяснить более развернуто. «Сейчас в СМИ в очередной раз распространяются фейки о том, что якобы у государства нет средств, у нас какой-то дефолт, проблемы с бюджетом. Это – фейк. Не верьте этим ложным сообщениям, ситуация абсолютно под контролем. У государства есть деньги для того, чтобы профинансировать пенсии, зарплаты, субсидии, социальные выплаты и другие защищенные статьи. Проблем по этим платежам нет», – сказал премьер. А дальше было «но».

Он добавил, что под конец года, уже традиционно, государственные чиновники пытаются перераспределить деньги, сэкономленные в течение года. «Кто-то хочет закупить бумагу на весь следующий год или просто украсть. Поэтому до конца финансового года Госказначейство будет ежедневно вручную просматривать все выплаты, которые планируются», – сообщил Алексей Гончарук.

Возможно, подавляющее большинство украинцев в этот момент и было готово воспринять происходящее, как «бурю в стакане воды», организованную одними чиновниками против других из-за каких-то сугубо бюрократических фишек. Но тут, весьма некстати, президент Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул вдруг заявил, что легкоатлеты страны не смогут провести сборы перед грядущей Олимпиадой. «Министерство молодежи и спорта сообщило, что запланированное финансирование, которое уже было выделено и доведено до легкой атлетики Украины, с большой вероятностью не будет выплачено… Поэтому с завтрашнего дня мы отменяем все учебно-тренировочные сборы, которые запланированы в Украине», – сообщил он.

А на следующий день стало известно, что правительство отменило постановление «Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования и строительства аэропорта Приднепровье в Днепропетровской области» от 19 июня 2019 года. На строительство этого аэропорта, которое должно было начаться в этом году, в госбюджете было запланировано 200 млн грн. Строительство отменили, так как деньги эти было решено не выделять. За неимением денег…

Не платить никому. Ибо нечем

В этом месте все довольно четко осознали, что дело вовсе не в бумаге, которую кто-то решил закупить на весь год. И что, в заявлении главы правительства, ключевым является словосочетание «защищенные статьи». Это именно с ними, по словам Алексея Гончарука, у правительства нет никаких проблем. Ну, по крайней мере пока. А о незащищенных статьях такого никто не говорил…

Более того, в Минфине сообщили, что платежи, которые были зарегистрированы в декабре, Госказначейство оплатит только «после анализа их приоритетности». Правда, после этого, было обнародовано поручение премьера министру финансов по результатам заседания 17 декабря из которого вытекало, что все куда хуже. Согласно документу, Минфин должен «обеспечить прекращение в соответствии с законодательством временно, до конца текущего бюджетного года, проведение Казначейством платежей и регистрацию бюджетных обязательств относительно расходов и предоставления кредитов общего фонда госбюджета». Ключевой момент – «обеспечить прекращение платежей и регистрацию обязательств», проще говоря, не платить никому и ничего…

Некоторые эксперты, игнорируя заявление Алексея Гончарука о фейках, назвали распоряжение премьера министру финансов не выплачивать из госбюджета никаких платежей (кроме защищенных) – внутренним дефолтом. К примеру, именно так охарактеризовал происходящее глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.

В «высоких сферах»

А пару дней назад Госказначейство Украины сообщило, что Госбюджет в период с января по ноябрь нынешнего года выполнен с дефицитом в 34,86 млрд грн. Этот показатель в 190 раз превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. Сама же доходная часть за 11 месяцев этого года выполнена лишь на 94,1%. Недобор доходов за это время составил более 55,97 млрд грн. А сама «дыра» в бюджете (разница между расходами и доходами) вплотную подошла к отметке… 100 млрд грн.

После этого министр финансов Оксана Маркарова объяснила, почему случился такой недобор в доходах. Она назвала 5 причин:

довольно сильно (на 15%) вырос курс гривны к доллару и евро;

уменьшилось поступление НДС от импорта;

уменьшилась рента на добычу газа, нефти и угля;

уменьшились поступления от акциза на табачные изделия;

из-за снижения цены на газ уменьшились таможенные поступления от его импорта.

«Очевидно, что ряд статей госбюджета на 80 млрд грн останутся непрофинансированными. Фактически выплачиваются только зарплаты и пенсии. О реализации каких-то проектов речь не идет. Более того, Минфин и Госказначейство еще до этого блокировали в ручном режиме отдельные выплаты главных распорядителей средств госбюджета, а это 30,7 млрд грн, из которых 19,7 млрд – расходы как раз по зачищенным статьям. На 1 декабря правительство уже задолжало 10,1 млрд грн местным бюджетам по дотациям и субвенциям, в том числе социального характера», – сообщил депутат Верховной Рады Олег Кулинич.

Впрочем, вся эта «высокая теория» о межбюджетных трансферах, субвенциях и дотациях простых украинцев волнует не сильно. Они просто не понимают, что это значит практически и какое имеет к ним отношение. Гораздо понятнее звучит вопрос – что именно правительство решило прекратить финансировать из бюджета.

Лекарства и дороги, больницы и детские сады

Как заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, ожидаются проблемы с финансированием по следующим статьям: строительство дорог и закупка лекарств (по государственным программам, в т.ч. программе «Доступные лекарства»), а также финансирование государственных учреждений.

Кстати, не так давно руководитель аппарата Донецкой облгосадминистрации Олег Свинаренко сообщил, что Донецкая ОГА получила рекомендации правительства по оптимизации функций госслужащих райгосадминистраций (РГА) в рамках реформы децентрализации и довела их до адресатов. Как известно, на контролируемой Украиной территории находится 12 таких администраций. Они должны сократить 194 штатных сотрудника или более 13% от общего количества работников.

В теории считается, что в основном будут сокращены не закрытые вакансии. Однако на практике несколько РГА уже заявили о… ликвидации отделов агропромышленного развития. Как заявил еще 31 октября нынешнего года министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, до конца 2019 года с госслужбы уйдут 18 449 украинских чиновников, в основном, работников РГА. Как все это скажется на работе самих РГА и их взаимодействии с людьми, предсказать не может пока никто.

Что же касается закупки медикаментов, то, по данным Счетной палаты, за 9 месяцев нынешнего года профинансировано лишь 39% от запланированного. Во многом эта ситуация связана с тем, что пик платежей Минздрава по закупке лекарств приходится как раз на декабрь. И теперь, в новых реалиях…

Но главное, по словам Алексея Гончаренко, будут проблемы с финансированием Государственного фонда регионального развития. А это – деньги на школы, больницы, детские сады и т.д.

«Ограничения правительства не коснутся так называемых защищенных статей – пенсий, зарплат бюджетников, социальных пособий и т.п. А вот различные проекты развития – строительство, инвестиционные и инфраструктурные проекты и прочее (те самые школы, больницы и детские сады, о которых говорил Гончаренко – авт.) "поставят на картотеку". То есть денег под них либо совсем не дадут, либо будут выделять в ручном режиме. И это при том, что уже несколько месяцев подряд расходная часть бюджета и так недовыполняется – отдельные статьи профинансированы всего на 20-30%», – сообщил директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

Зарплаты, конечно, защищены. Но…

Интересно, что по зарплатам бюджетникам есть разночтения. «Тут есть нюансы. Зарплаты учителей и медиков напрямую не заложены в госбюджете. Они учитываются в субвенциях местным властям. И на этот год субвенции изначально были посчитаны неправильно – без учета повышения минимальной зарплаты, то есть выделено на 10-15% меньше фактических потребностей. Когда мы говорили, что медицинская и образовательные субвенции дефицитные, власти отвечали, что "все решим" и "все сбалансируем". Но ничего не сбалансировали. В итоге по учителям и медикам возникли задолженности по зарплатам. И как государство будет решать эту проблему, с учетом ограничения выплат, – неясно», – заявил по этому поводу финансовый аналитик Алексей Кущ.

Не стоит забывать и о ставших уже перманентными долгах по зарплате шахтерам. Кроме того, есть и еще зарплатные нюансы. К примеру, то же Министерство обороны, или Министерство здравоохранения, или Министерство науки и образования заказали сторонним предприятиям и организациям работы и услуги – продовольствие, программное обеспечение, научные исследования и т.д. Получат ли эти предприятия в декабре свои деньги – вопрос риторический.

«Начинается цепная реакция невыполнения своих обязательств всех украинских компаний и организаций. Им не заплатили деньги, и они не могут заплатить зарплату своим работникам», – сообщил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Дополнительная «пикантность» в том, что бюджетное финансирование не переходит на следующий год. Деньги, не выплаченные в нынешнем году, как бы «сгорают». Исключение составляют программы, финансируемые не из общего, а и специального фонда бюджета. Но это – отдельная история.

Судьба переселенца

И конечно, не останутся в стороне от процесса и украинские переселенцы. Классическим примером их проблем могут служить «декабрьские приключения» госпрограмм «Доступное жилье» и «Ипотека под 3%».

Как известно, в ноябре, в результате внесения изменений в Госбюджет-2019 на эти программы было дополнительно выделено 300 и 200 млн грн соответственно. И в теории, финансирование на эти программы должно было поступить еще в начале декабря. Доверившись этому, участники программ начали заключать предварительные договора на покупку жилья и даже – оплачивать невозвратный залог продавцам и риелторам. Однако, к середине декабря финансирование так и не поступило.

18 декабря состоялась первая акция протеста под зданием правительства. Она результатов не дала. После чего состоялась вторая акция 21 декабря под Офисом президента.

В конце концов, конкретно у этой истории случился happy end. 21 декабря бюджетные деньги все же потупили на счета Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству («Держмолодьжитло»), который и реализует эти две программы.

Однако в Украине функционирует сразу несколько жилищных программ для переселенцев с участием бюджетного финансирования, к примеру, – программа МинВВОТ, по которой жилье покупается местными громадами при 70%-ном финансовом участии средств центрального бюджета. До последнего времени это была самая массовая и объемная программа. Но, судя по словам директора Ассоциации городов Украины, в декабре здесь уже все изменилось и happy end вполне может и не состояться…

Это же касается судьбы долгов по пенсиям переселенцам, выплата которых заблокирована предыдущим правительством. В свете происходящего, участь этих долгов представляется крайне печальной…

Вообще все это не настраивает на мажорный лад в преддверии наступающего 2020 года. Ведь, как известно, как встретишь Новый год, так его и проведешь…

Кстати о «птичках». 21 декабря в Украине вступил в силу закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», предусматривающий сразу несколько видов проверок получателей пенсий и субсидий. С целью экономии бюджетных средств, конечно.