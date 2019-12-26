Анклав в рамках децентрализации: Как Донбасс может получить особый статус

Есть риск, что Донбасс получит особый статус в рамках реформы децентрализации, но неподконтрольные территории не будут реинтегрированы, а станут новыми административными единицами в составе Украины. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Может быть так, что никакой новый закон не будут принимать об особом статусе Донбасса, а просто примут изменения в Конституцию для того, чтобы потом, позже, согласно предложенной концепции децентрализации, предложить тот же самый особый статус на уровне обычного закона для отдельных областей. Для этого, в принципе, не нужны изменения в Конституцию, но это будет удовлетворять, может быть, РФ», – сказала она.

«Все говорят, как это, если проголосуют, и не будет перечня областей, я сразу подумала о Донбассе. Что если мы формулу невыгодной нам реинтеграции попытаемся "зашить" в эту децентрализацию, в эту реформу Конституции, то нам вообще необязательно неподконтрольные районы возвращать в состав Донецкой и Луганской областей», – продолжила Золкина.

По ее словам, вполне может получиться так, что украинские власти в рамках реформы децентрализации предложат создать две новых области Украины из «Л-ДНР». «То есть не восстанавливать границы прежних Луганской и Донецкой областей, а в рамках реинтеграции нам предложат особый статус именно для этих районов, которые, если примут эту реформу, предложенную Владимиром Зеленским, просто объединят в какую-то новую административную единицу», – отметила аналитик.

«Потому что у нас, возможно, не будет исчерпывающего перечня административно-территориальных единиц Украины. И Донецкая, и Луганская область будут в нынешнем составе как подконтрольные части Украины, а это [ОРДЛО*] будут новые административно территориальные единицы Украины. И – все. И не надо будет тогда эти территории "сшивать" с подконтрольной частью. Тогда не нужно будет, чтобы администрация, которая сидит в Краматорске или Северодонецке, перебирала власть над теми территориями, и тогда создание этого анклава будет гораздо проще», – считает эксперт.

Золкина считает, что по нынешнему законопроекту по децентрализации в Украине это и территориально, и политически может быть: «Это будет реально анклав, который ни с чем не надо будет объединять. И он будет "вариться" сам с собой. Можно представить себе, что это будет конституционно, это будет по реформе децентрализации, это будет соответствовать Минским соглашениям. Это все будет красиво, и это не будут какие-то специальные изменения в Конституцию Украины. Такой риск есть».

Представитель фонда «Демократические инициативы» считает, что для Украины 2020 год будет годом беспрецедентных вызовов в отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и инструментам достижения мира. Эксперт уверена, что команде президента Украины Владимира Зеленского не удастся договориться о быстром урегулировании ситуации на Донбассе и в 2020 году. Мария Золкина также отметила, что события на Донбассе, особенно в первой половине 2020 года, будут определяющими в политической жизни Украины и частично будут влиять на общие процессы в Евросоюзе.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV