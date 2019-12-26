В ОБСЕ назвали количество погибших мирных жителей в 2019 году





С начала 2019 года Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила 145 жертв среди гражданского населения: 18 погибших, 127 раненых, пишет BBC.

Всего за год зафиксировали почти 300 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Недавно вблизи Марьинки снайпер попал в мирного жителя. Пенсионер погиб 18 декабря возле своего дома.

С начала боевых действий в 2014 году на Донбассе потери армии составляют:

безвозвратные потери – 2608 человек;

другие погибшие (умершие) – 1087 человек;

санитарные потери (раненые) – 9805 человек;

травмированные – 2251 человек.

Отмечается, что эти данные не учитывают погибших на Донбассе бойцов подразделений МВД и Нацгвардии, СБУ, а также добровольческих подразделений.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в зоне Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, по состоянию на 23 декабря погибли 110 украинских защитников.