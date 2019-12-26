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Сводка из зоны ООС за 25 декабря: Версии сторон конфликта

26.12.19 09:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Шесть обстрелов позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

  • дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм;
  • два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;
  • у населенного пункта Васильевка – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

  • рядом с Крымским – из стрелкового оружия;
  • четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям недалеко от населенного пункта Невельске.

В «ДНР» заявили о двух обстрелах. Под огнем оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7) и Старомихайловка. Применялись минометы калибром 82 мм, АГС, БТР/БМП.

В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ).

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