Сводка из зоны ООС за 25 декабря: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Шесть обстрелов позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

дважды вблизи Красногоровки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Невельским – из миномета калибра 120 мм;

два раза неподалеку Старогнатовки – из стрелкового оружия;

у населенного пункта Васильевка – из ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Шесть обстрелов позиций противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»:

рядом с Крымским – из стрелкового оружия;

четыре раза вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм, 82-мм минометов, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток НВФ один раз нарушили режим прекращения огня. Из стрелкового оружия противник открывал огонь по позициям недалеко от населенного пункта Невельске.

В «ДНР» заявили о двух обстрелах. Под огнем оказались Горловка (пос. ш-ты 6/7) и Старомихайловка. Применялись минометы калибром 82 мм, АГС, БТР/БМП.

В «ЛНР» сообщили о двух случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Калиновка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и ручных противотанковых гранатометов (РПГ).