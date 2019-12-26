Полицейские обнаружили амфетамин у водителя, который управлял авто в состоянии наркотического опьянения



На блокпосту на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в Славянске остановили водителя, который находился в состоянии наркотического опьянения, а с собой имел пакетики с порошкообразным веществом белого цвета. Об этом сообщает Славянский отдел полиции

Донецкой области.

34-летний мужчина управлял автомобилем «Ауди».

Правоохранители обратили внимание, что человек имел явные признаки наркотического опьянения. Также у него были обнаружены два пакетика с белым порошком.

От происхождения медицинского освидетельствования водитель отказался. Полицейскими в отношении него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 130 «Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решение будет принимать суд.

Также на место была вызвана следственно-оперативная группа Славянского отдела полиции. Изъятое наркотическое вещество направлено на экспертизу.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители напоминают, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения недопустимо ни при каких обстоятельствах.