Третий день без воды: В Лисичанске люди вышли на акцию протеста

В Лисичанске (Луганская обл.) в среду, 25 декабря, местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов третий день без воды.

По словам мэра Лисичанска Сергея Шилина, он пытался провести переговоры с представителями «ЛЭО», но на предприятии это отрицают.

«На переговоры пока что никто не выходил. В связи с невыполнением договоренностей между "Луганским энергетическим объединением" и Лисичанским водоканалом относительно оплаты штрафных санкций, подтвержденных решением суда за период второго полугодия 2019 года в размере 3 млн грн, "ЛЭО" обесточило объекты водоканала», – заявила пресс-секретарь «ЛЭО» Юлия Рыбалко.

«На сегодняшний день у нас нет договорных отношений между компанией "ЛЭО" и Лисичанским горводоканалом. У нас договорные отношения сегодня с компанией "Энера-Восток", где мы обязательства свои выполняем. У водоканала на сегодняшний день задолженности нет и вся текущая плата за электроэнергию погашена до конца этого года. Компания "ЛЭО" претендует на те деньги, которые действительно были сформированы за долги и потребление электроэнергии в предыдущий период, хотя на сегодняшний день мы им заплатили 3,5 млн грн долгов из бюджета и 2,8 млн грн – это те деньги, которые были сняты исполнительным производством», – прокомментировал мэр Лисичанска Сергей Шилин.

В ходе акции протеста под стенами горсовета правозащитник Анатолий Рыжков сообщил, что внеочередная сессия Лисичанского городского совета назначена на субботу, 28 декабря, а до этого времени вопрос с восстановлением водоснабжения никак не решится. «Насколько мне известно, с "ЛЭО" переговоры никто не ведет. Избрали позицию – отсутствие переговоров с террористами, но тем не менее 100-тысячный город остался без воды. Выход из этой ситуации однозначно существует – необходимо проявлять активность жителям Лисичанска и привлекать всеобщее внимание как депутатов, так и министерств, и должностных лиц центрального аппарата в Киеве», – сказал он.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»