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Для жителей Торецка врачи проведут бесплатные консультации

26.12.19 10:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Для жителей прифронтового Торецка (Донецкая обл.) проведут бесплатные консультации врачи. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает благотворительная организация ADRA Ukraine.

«Такой подарок вам сделает наш партнер клиника "Ангелия". Вы сможете получить консультацию семейного врача, невропатолога, психиатра, нарколога и вертебролога. Также у вас есть возможность сделать ультразвуковую диагностику (УЗИ), электрокардиографию (ЭКГ) и экспресс-анализ на содержание глюкозы в крови», – говорится в сообщении.

Отмечается, что посетить врача можно только по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться можно по телефону: (066) 46181 98, с 9:00 до 18:00 с 6.01.2020 по 8.01.2020.

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