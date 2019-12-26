Больше тысячи человек в пешей очереди: Ситуация в пунктах пропуска утром 26 декабря

Сегодня утром, 26 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 9140 человек и 1090 транспортных средств;

«Марьинка» – 7810 человек и 1170 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 7450 человек и 1580 транспортных средств;

«Гнутово» – 2510 человек и 630 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9513 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 10/55;

«Марьинка» – 0/90;

«Новотроицкое» – 30/30;

«Гнутово» – 25/20.

При этом по сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на линии разграничения была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Гегам: «6:33. 130 в обычной очереди, примерно 50 льгота, но за шлагбаумом много уже собралось машин»;

Вries: «7:58. Головка пешая на выезд – капец... Очередь не то что за туалетами, а вообще черт знает куда. Автомобильная тоже до заправки...»;

Приходько: «8:48:19. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:45 (мск) на пункте пропуска 250 автомобилей, автобусов и микроавтобусов – 93, до 1250 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ang: «8:00. В Украину на Каргилле автоочередь на мосту»;

Егор: «8:02. Общая далеко на мосту, льготная на подъеме на мост»»

Нина: «8:30. Общая – на середине спуска с моста, льгота – на спуске. Движение слабое, но есть. Каждые 10 минут продвигаемся на 2 машины»;

Светлана: «8:57. Пеших "миллион", машин еще больше. В 8 часов очередь из людей, аж между машинами. Это Александровка».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александер: «4:24. На Еленовке в сторону Волновахи где-то около 30, столько и льгота»;

Юстос: «5:46. Еленовка в Волноваху – недалеко от поворота, общая»;

Юстос: «7:26. Перевозы прут и слева, и справа, а очередь стоит».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Роман: «6:00. На Гнутово жесть. Очередь уже в середине села…»;

Татьяна: «8:15. Основная очередь за магазином»;

Карина: «8:25. Муж едет с перевозчиком, уже 1 час 20 мин стоят в очереди, хотя обычно намного быстрее».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Как сообщалось ранее, КПП «Горловка» 29 декабря будет закрыт.