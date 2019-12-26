Нормандский формат определил планы на 2020 год, – политолог

Смена власти в Украине и возобновление переговоров по Донбассу в Нормандском формате были одними из главных событий уходящего 2019 года, которые определили планы на 2020 год. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин.

«Зеленский сделал то, что Порошенко не удавалось сделать три года. Это очень важный рефрен», – отметил он.

«Мы теперь в 2020 год идем с открытым забралом, понимая несколько важных вещей. Во-первых, что Украина движется по Минским соглашениям и по канве Минских соглашений. Это очень важная вещь. Зеленский в ходе подготовки к встрече в Нормандском формате несколько раз это подтвердил, когда согласовал "формулу Штайнмайера", а теперь есть коммюнике, где четко об этом написано – полное выполнение Минских соглашений», – продолжил Якубин.

По его словам, до очередной встречи в Нормандском формате украинским властям важно подготовить свой план реализации политической части Минских соглашений.

«Ближайшие 4 месяца нам покажут готовность нашей страны приступать не только к гуманитарной составляющей и составляющей безопасности Минских соглашений, но в большей мере политической-безопасностной, потому что за эти 4 месяца Киеву нужно будет представить свой вариант, как быть с имплементацией "формулы Штайнмайера". Я имею ввиду выборы и потом граница. Какие тут могут быть варианты? Я думаю, несколько вариантов. Из серии, например, какая-то гибридная миссия Украины с представителями ОРДЛО* и ОБСЕ на границе с РФ для того, чтоб провести выборы», – предположил политолог.

«Может быть еще какой-то вариант появится, но мы согласились, что "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в украинское законодательство. По сути, "формула Штайнмайера" – это очередность выполнения Минских соглашений, того, как они записаны – вот и все… Если мы говорим о Минских соглашениях, эти 4 месяца будут решающими», – добавил эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV