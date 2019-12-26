В «ЛНР» отменили комендантский час на новогодние праздники

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник своим «указом» отменил действие комендантского часа в «республике» с Нового года до Рождества. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

«Постановляю отменить действие режима комендантского часа на территории ЛНР с 23:00 31 декабря 2019 года до 04:00 8 января 2020 года», – сказано в «указе».

«Указом предписано возобновить действие комендантского часа с 23:00 8 января 2020 года», – заявили в «прокуратуре ЛНР».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» отменили комендантский час с 23:00 31 декабря по 05:00 8 января.