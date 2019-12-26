В Луганской области часть трех городов осталась без отопления и воды

Часть Лисичанска, Приволья и Новодружеска (Луганская обл.) остались без централизованного отопления из-за повлекшего нехватку воды на котельной обесточивания коммунального предприятия «Лисичанскводоканал». Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям Украины

«По состоянию на 7:00 ч. 26 декабря в связи с отключением 24 декабря от электроснабжения из-за задолженности за потребленную электроэнергию 7 насосных станций ЛКСП «Лисичанскводоканал», без централизованного водоснабжения остаются частично Лисичанск, Приволье и Новодружеск (около 46 тыс. абонентов). В связи с недостаточным количеством воды в системы 25 декабря приостановлена работа 1 котельной в Лисичанске, вследствие чего без теплоснабжения остались 110 жилых домов (около 5 тыс. 200 абонентов), 3 школы, 3 детских сада и 4 медицинские учреждения», – говорится в сообщении.

ГСЧС в случае необходимости будет осуществлять подвоз воды жителям этих городов.

Как сообщалось ранее, в Лисичанске местные жители вышли на акцию протеста под стены горсовета. Люди требовали урегулировать вопрос подачи воды после того, как ООО «Луганское энергетическое объединение» («ЛЭО») 24 декабря обесточило объекты водоканала. Более 80 тыс. абонентов третий день без воды.