С января тариф на распределение газа вырастет на 40%, а с июля – еще на 20%, – НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов газораспределительных сетей (ГРС) с 1 января 2020 года на 40%, с 1 июля – еще на 20%, передает «ЛигаБизнесИнформ».

Отмечается, что на заседании 24 декабря было принято решение повысить тарифы на распределение газа для 44 операторов ГРС в течение I полугодия 2020 года в среднем на 75% (на 30-200% в зависимости от компании).

В утвержденном расчете предусмотрен поэтапный рост расходов на зарплаты операторов ГРС течение I квартала 2020 года в среднем на 50%. Кроме того, на финансирование капитальных расходов ГРС в тарифах планируется предусмотреть 789 млн грн (без НДС).