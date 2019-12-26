Почему Путин не хочет заканчивать войну на Донбассе, – мнение

В ходе встречи в Нормандском формате, которая прошла в Париже 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский понял, что президент РФ Владимир Путин не хочет заканчивать войну на Донбассе. Такое мнение высказал политический и военный эксперт Алексей Арестович.

«Почему Путин не хочет заканчивать [войну на Донбассе], мне понятно, потому что он потратил миллиарды долларов, тысячи жизней, свое место за столом G8, репутацию России, нарвался на санкции для того, чтобы создать инструмент военного давления на Украину и на Европу», – отметил он.

По его мнению, президент РФ не заинтересован отказываться от «1-го и 2-го военных корпусов Л-ДНР», которые такой ценой создавал. «И он не откажется. Более того, даже если совсем прекратят стрелять, тяжелое вооружение уйдет на склады, и они останутся в формате какой-то "народной милиции", это все равно останется как инструмент потенциального давления, как любая военная сила. Я не вижу обстоятельств, которые бы заставили Путина отказаться от этого военного инструмента. Он видит, что это работает», – считает Арестович.

«В частности, если отмена санкций произойдет, то она произойдет потому, что есть этот инструмент давления. Это работает в Сирии, это работает в Ливии, это работает в Центрально-Африканской республике, это работает в Венесуэле, это работает в Мозамбике, куда россияне уже залезли и воюют. У них стратегия военной эскалации и наступления, потому что военный конфликт в современном мире создает переговорные площадки. С Путиным начинают говорить, так бы с ним вообще никто не говорил. Энергоносители плюс военное дело – наши темы переговоров с ним точно такие же», – добавил эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV