Надежды на прогресс в урегулировании в Украине при Зеленском остаются, – Лавров

Надежды на достижение прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передают российские СМИ.

«К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять» сказал он, – сказал он.

Как напомнил российский министр, «речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса».

Лавров снова подчеркнул, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через «прямой диалог между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском».