У Украины нет плана «Б» по Донбассу, и Россия об этом знает, – эксперт

У украинских властей нет плана «Б» по Донбассу и Россия об этом знает. Такое мнение высказал директор Центра исследований гражданского общества Виталий Кулик.

«Нет плана "Б". Он есть на словах, но в реальности он не обсуждается. Нет какой-то картинки, что будет происходить, если они завтра не будут выполнять свои обязательства. Это даже не обсуждается на уровне какого-то механизма реализации: "они не сделали – мы построим стену". Вот точка после – "мы построим стену". Дальше ничего нет. Есть только слова об этом. И об этом знают русские, и на этом спекулируют», – сказал он.

«Они понимают, что нет никакого плана "Б". И нет плана, что будет, если это не произойдет. Нет плана, что делать, если будет кризисная ситуация. Нет "красных линий", через которые власть не готова морально перейти. Эта гибридность приводит к тому, что мы шаг за шагом движемся в направлении сдачи позиций, не из-за настроений капитуляции, а из-за того, что нет системной работы – ни в дипломатии, ни в военной сфере, ни в вопросах безопасности», – считает Кулик.

Эксперт отметил, что эта проблема связана не только с нынешней властью в Украине, а создавалась годами, когда из института принятия управленческих решений «вычищались» аналитики, способные стратегически мыслить в масштабах политики страны.

Виталий Кулик также считает, что Запад не заинтересован в решении вооруженного конфликта на Донбассе, ему достаточно деэскалации.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в случае, если Минские соглашения вовсе не будут работать, украинские власти вернутся к плану «Б» – постановке вопроса о миротворческой миссии ООН на Донбассе. Еще один сценарий озвучивал президент Украины Владимир Зеленский, как самый последний вариант развития событий, это строительство «стены» с неподконтрольной украинским властям территорией Донбасса.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV