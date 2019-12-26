В тяжелом состоянии: С КПП «Горловка» госпитализировали мужчину

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины медпомощь на КПП «Горловка» потребовалась мужчине. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Медицинскую помощь оказали мужчине преклонного возраста и передали его работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

В тяжелом состоянии он госпитализирован в лечебное учреждение Горловки.

Также отмечается, что всего на помощью в спасателям на «республиканских» КПП за сутки обратился 141 человек, из них за медицинской помощью 8 человек.