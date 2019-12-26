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В Донецкой ОГА рассмотрели предоставление налоговых льгот для предприятий

26.12.19 13:06
Фото: пресс-служба ДОГА
Фото: пресс-служба ДОГА

Сегодня, 26 декабря, прошло заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении предприятиям, общественным организациям и организациям лиц с инвалидностью разрешений на право пользования льготами по налогообложению, дотациями, финансовой помощи и целевой ссуде, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Участие в заседании приняли представители структурных подразделений Донецкой ОГА, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Во время заседания комиссии был рассмотрен вопрос предоставления разрешения на право пользования льготами по налогообложению 5 предприятиям общественных организаций лиц с инвалидностью, функционирующих на территории Донецкой области и предоставляющим рабочие места и услуги для людей с инвалидностью.

По результатам рассмотрения обращений были приняты соответствующие решения.

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