В Донецкой ОГА рассмотрели предоставление налоговых льгот для предприятий

Сегодня, 26 декабря, прошло заседание областной комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении предприятиям, общественным организациям и организациям лиц с инвалидностью разрешений на право пользования льготами по налогообложению, дотациями, финансовой помощи и целевой ссуде, сообщает пресс-служба ДонОГА.

Участие в заседании приняли представители структурных подразделений Донецкой ОГА, территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти и общественных организаций.

Во время заседания комиссии был рассмотрен вопрос предоставления разрешения на право пользования льготами по налогообложению 5 предприятиям общественных организаций лиц с инвалидностью, функционирующих на территории Донецкой области и предоставляющим рабочие места и услуги для людей с инвалидностью.

По результатам рассмотрения обращений были приняты соответствующие решения.