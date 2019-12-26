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В Мариуполе задержали подозреваемого в убийстве

26.12.19 17:54
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

В Мариуполе этой ночью «по горячим следам» задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего товарища. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Донецкой области.

«Врач скорой сообщила, что в доме в Кальмиусском районе отец обнаружил тело 31-летнего сына с многочисленными ножевыми ранениями. Как пояснил патрульным отец, накануне вечером его сын распивал спиртные напитки со своим другом, поэтому именно этот человек мог быть причастным к преступлению», – говорится в сообщении.

«Получив данные вероятного подозреваемого, полицейские направились по месту его проживания. Там они встретились с хозяйкой дома, которая провела полицейских к своему сыну, который спал в комнате. Во время общения с 24-летним парнем, патрульные увидели у последнего следы бурого цвета на лице и ногах. Гражданина задержали и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств», – сообщили в полиции.

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