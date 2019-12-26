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Жительница Углегорска при помощи МККК занялась птицеводством

26.12.19 13:31
Фото: Скриншот видео МККК
Фото: Скриншот видео МККК

Жительница Углегорска (Донецкая обл.) приняла участие в проектах МККК по птицеводству и получила цыплят, бройлеров, корм и стройматериалы для строительства сарая. Сейчас большинство продукции, которую она выращивает, идет на продажу. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Яйца и курятина – это ходовой товар. И сам никогда голодным не будешь, и людям помогаем», – рассказывает Антонина.

В МККК отметили, что восстановление доходов населения в пострадавших от вооруженного конфликта населенных пунктах – один из приоритетов уходящего года.

В течение 2019 года МККК поддержал грантами более 340 бизнес-инициатив людей в зоне конфликта на Донбассе.

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