Жительница Углегорска при помощи МККК занялась птицеводством

Жительница Углегорска (Донецкая обл.) приняла участие в проектах МККК по птицеводству и получила цыплят, бройлеров, корм и стройматериалы для строительства сарая. Сейчас большинство продукции, которую она выращивает, идет на продажу. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Яйца и курятина – это ходовой товар. И сам никогда голодным не будешь, и людям помогаем», – рассказывает Антонина.

В МККК отметили, что восстановление доходов населения в пострадавших от вооруженного конфликта населенных пунктах – один из приоритетов уходящего года.

В течение 2019 года МККК поддержал грантами более 340 бизнес-инициатив людей в зоне конфликта на Донбассе.