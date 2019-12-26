Счастье, новогодние праздники и подарки: Украинцы поделились эмоциями, планами и ожиданиями

В Украине большинство населения в уходящем году было счастливо, причем во всех регионах страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«Всем нравятся новогодние праздники, и это объединяет Украину. Очень хорошая новость, что в целом в уходящем году мы были счастливы (61%), причем во всех регионах преобладало ощущение счастья. Также мы были счастливы и в прошлом году, и наше счастье часто не зависит от внешних обстоятельств. Люди надеятся, что хорошего будет больше, чем плохого, а 21% в этом уверены, в сумме это свыше 80% имеют позитивные надежды», – сказала она.

Согласно опросу, больше всего «счастливчиков» оказалось в западном регионе Украины – 72%, но и во всех других «счастливчики» преобладали: в центральном – 58%, южном – 65%, восточном – 55%.

«Дед Мороз победил Святого Николая. От Деда Мороза хотят получить подарки 28%, от Святого Николая – 17%, но 30% хотели бы получить подарки, независимо от того, кто их подарит. Какие именно подарки: прежде всего, это здоровье, мир в стране, благополучие в семье, понимание близких – это, чего хотят люди прежде всего себе и своим близким», – продолжила Бекешкина.

По ее словам, актуальным вопросом опроса был, когда украинцы собираются праздновать Рождество. «Рождество вчера праздновали, по нашим данным, 25%. Собираются отмечать Рождество 7 января 67%. Это больше, чем 100%, но это бывает так: 21% будут праздновать Рождество дважды – вчера отпраздновали и 7 января будут праздновать; в сумме получается, что вчера отпраздновали 25%, но 88% будут праздновать 7 января», – отметила эксперт.

По итогам опроса относительно подарков на Новый год варианты распределились так:

здоровье – 49%;

мир в стране – 40%;

благополучие в семье, понимание близких – 29%;

деньги – 24%;

хорошая работа – 16%;

успехи детей – 12%;

вообще не ждут никаких подарков – 1%.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.