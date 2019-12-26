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«Перевозы как прусаки – во все щели лезут»: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 декабря

26.12.19 14:39
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 декабря, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Стас: «11:37. Не поехал, простоял 3,5 часа и вернулся»;
  • Нина: «11:54. Пешая жесть, очень много людей»;
  • Евгений: «13:01. В сторону Украины очень много, полная сетка и даже больше».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Александр: «13:36. Марьинка до броневика 20 общей и 5 льготы. Движение хорошее»;
  • Александр: «14:06. Каргил в Донецк льготная и общая огромные. Перевозы как прусаки – во все щели лезут».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Дмитрий: «11:22. Еленовка на въезд в Донецк – за сигаретный ларек»;
  • Игорь: «11:32. Еленовка в сторону Донецка: приехал в 9:00, за час продвинулись на две машины. Сейчас на Донецк машин сорок и льготы около десятка»;
  • Юлия: «12:22. Стоим на Еленовке на выезд с Донецка. Где-то 100, льготы машин 40»;
  • Александер: «12:31. На Еленовке в сторону Украины – слово на букву ж… Стою с 5:30, только заехал к полиции»;
  • Татьяна: «12:47. Новотроицкое в сторону Донецка машин 10, что будет на ДНР сообщу»;
  • Татьяна: :14:15. На въезд в Донецк на Еленовке машин 100, за сигаретным ларьком».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • Станислав: «11:26. Пищевик из Мариуполя до 10 авто»»;
  • Наталья: «11:30. Пищевик – Октябрь 1 ч. 15 мин. На Мариуполь : Пищевик ~ 60 машин и идут сплошным потоком. Октябрь на 0: ~10, основной. 3 очереди. Общая до "прокурорского" домика, льгота до середины бугра, бусы чуть выше льготы»;
  • Виталий: «11:57. Пищевик в сторону Марика +-60»;
  • Станослав: «12:54. Октябрь из Донецка основная примерно на магазине, льгота около 20».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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