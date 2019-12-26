У украинцев увеличился оптимизм и снизилась тревога за будущее страны, – опрос

В 2019 году больше украинцев ощущали оптимизм в вопросе о будущем страны. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 26 декабря, в ходе презентации итогов опроса* в Киеве рассказала директор Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

«Мы спрашивали, какие чувства возникают у вас, когда вы думаете о будущем Украины. Стабильно все годы преобладает надежда, но в этом году есть новость – на второе место вышел оптимизм. Раньше была тревога, а сейчас – оптимизм», – сказала она.

«Ведущая эмоция – это надежда у 56%, а на втором месте – оптимизм: 38% в этом году победили тревогу. Тревога также выражена – 26%, но оптимизм победил. Это позитив», – отметила Бекешкина.

Так, согласно опросу, по сравнению с 2018 годом, оптимизм украинцев вырос на 10%, тревога уменьшилась на 7%. При этом надежда и оптимизм преобладают во всех регионах Украины, оптимизм – особенно на западе (45%), а надежда – на юге страны (67%).

Как сообщалось ранее, в Украине большинство населения в уходящем году было счастливо, причем во всех регионах страны.

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.