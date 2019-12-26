Семейная ссора закончилась поножовщиной: Задержана женщина

В Мирнограде (Донецкая обл.) семейный конфликт между 38-летней женщиной и ее 40-летним мужем закончился ножевым ранением. Пострадавший находится в больнице, а злоумышленницы грозит до 8 лет лишения свободы. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 40-летнего местного жителя с раной живота.

Следственно-оперативная группа установила обстоятельства преступления.

Оказалось, что мужчина вместе со своей сожительницей употребляли дома спиртные напитки. Во время ссоры женщина схватила кухонный нож и ударила им сожителя.

Орудие преступления и направлено на экспертизу.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.