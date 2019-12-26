В Славянске подросток совершил серию нападений на женщин

В Славянске (Донецкая обл.) в течение двух недель в темное время суток 16-летний парень вырывал сумки у прохожих. После совершения четвертого по счету грабежа он был задержан в районе железнодорожного вокзала. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, что в конце осени в Славянский отдел полиции стали поступать сообщения от жительниц города, которые становились жертвами уличного грабежа.

Женщины рассказывали, что вечером в безлюдном месте у них вырывали сумки, в которых находились, телефоны, деньги и документы. Нападающего они описывали, как подростка невысокого роста, лицо которого скрывал капюшон.

На задержание грабителя в Славянском отделе полиции ежедневно ориентировались наряды, которые выходили на патрулирование в вечернее время. Одновременно свои мероприятия проводили сотрудники уголовного розыска и сектора участковых офицеров полиции.

Через две недели вечером в районе железнодорожного вокзала патруль Национальной гвардии Украины получил сообщение о нападении на женщину и завладении ее имуществом. Правонарушитель был задержан за несколько минут, после чего на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанный 16-летний житель города признал свою причастность к серии грабежей. Как выяснилось, сам он был из благополучной семьи и ранее проблем с законом не имел.

Сейчас грабителю сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие проводится под процессуальным руководством местной прокуратуры.